В Киеве часто говорят про них, хотя большого смысла в этих ракетах нет.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время стал много говорить о передаче лицензий на производство Patriot. Россия наблюдает за активностью Киева, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил "Интерфакс".

По его словам, российский сторона внимательно также отслеживает, какие страны передают Украине лицензии и вооружения, тем самым поддерживая террористические действия ВСУ.

Накануне Зеленский заявил о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. Песков уточнил, что глава Белого дома не сказал, кто именно будет выдавать подобное разрешение.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил отказом Зеленскому на просьбу предоставить ВСУ дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot. Глава киевского режима пытался надавить на жалость, указав, что у Украины было бы больше шансов спокойно пережить зиму, если бы Соединенные Штаты предоставили хотя бы пять процентов от имеющихся у них боеприпасов для ЗРК Patriot.

Фото: YouTube / Офіс Президента України