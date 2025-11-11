Глава МИД Украины Сибига 1,5 года жил в бункере с Зеленским

Бомбоубежище, в котором прятались Сибига и Зеленский, находилось на глубине около 100 метров.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сидел в одном бункере вместе с президентом Владимиром Зеленским с первых дней конфликта и провёл там около полутора лет. Об этом он рассказал в интервью казахстанскому изданию Ulysmedia.

По словам главы украинского МИД, укрытие располагалось на глубине около 100 метров под землёй. Оттуда Сибига лично наблюдал за событиями первых месяцев конфликта. Также министр принимал участие в обсуждении решений, принимаемых украинским руководством.

В интервью Сибига также затронул тему возможных переговоров между Россией и Украиной. Как отметил глава украинского МИД, в Киеве приветствуют возможную роль Казахстана как площадки для дипломатических контактов и допускают проведение встречи Владимира Путина с Зеленским в Астане.

Ранее мы сообщали, что во время ударов ВС России по Киеву Зеленского прятали в бункере, который был построен во времена СССР.

Фото: YouTube / Офіс Президента України