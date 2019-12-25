Петербург и Брест обсудили расширение поставок товаров и техники

В Смольном прошла встреча с делегацией Белоруссии. Её возглавил председатель Брестского облисполкома Пётр Пархомчик. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торговле, экономике, технологиях и других отраслях.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность продолжения региональных связей. Он предложил проработать возможность расширения поставок продовольственных и бытовых товаров из Брестской области. Также Беглов отметил заинтересованность Петербурга в расширении поставок продукции городского тракторного завода.
Встреча состоялась накануне 20-летия подписания Соглашения о сотрудничестве между Петербургом и Белоруссией.
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