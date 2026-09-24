Петербургу подарили расписную панду из Сычуани на форуме культур

Сычуань подарила Петербургу скульптуру панды с достопримечательностями.

В Смольном состоялась встреча с делегацией китайской провинции Сычуань. Регион является побратимом Санкт-Петербурга. Гости прибыли в Северную столицу на Форум объединённых культур. Об этом пишет Петербургский Дневник.

Петербург и Сычуань связывают давние отношения в торгово-экономической, промышленной и культурной сферах. В феврале стороны подписали обновлённое соглашение. Провинция стала партнёром празднования китайского Нового года в Петербурге.

Растёт и туристический поток. В прошлом году Северную столицу посетили около 235 тысяч гостей из Китая. За первое полугодие 2026 года пассажиропоток из этой страны через аэропорт Пулково вырос на 18 процентов и достиг 103 тысяч человек. Эрмитаж, крейсер "Аврора" и Царское Село остаются обязательными пунктами в маршрутах китайских туристов. Сейчас Sichuan Airlines выполняет пять рейсов из Пулково в Чэнду. В ближайшее время их число планируют увеличить до семи.

В своём выступлении вице-губернатор Сычуани Ху Юнь рассказал о потенциале региона. Площадь провинции составляет 486 тысяч квадратных километров. По этому показателю она занимает пятое место в Китае. Население Сычуани — 91 миллион человек, что также ставит её на пятое место в стране.

В завершение встречи Петербургу подарили расписанную вручную скульптуру панды. Её украсили самыми известными достопримечательностями обоих регионов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти ищут двух пропавших пенсионеров.

Фото: Никита Широков / "Петербургский дневник"