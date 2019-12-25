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В Петербурге и Ленобласти ищут двух пропавших пенсионеров
Сегодня, 10:09
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В Петербурге и Ленобласти ищут двух пропавших пенсионеров

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Они потерялись 20 и 22 августа.

В Петербурге и Ленинградской области пропали два пенсионера. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад". 

Первый из них, 77-летний мужчина, ушел из дома в Сланцах 22 августа. Его рост составляет 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зелено-карие, волосы седые. Одежда: куртка, серый джемпер, темно-синие джинсы, кроссовки, синяя кепка. 

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад" 

А 73-летний житель Северной столицы потерялся 20 августа. Рост пропавшего – 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. На нем были синяя толстовка, серые джинсы и домашние тапки. 

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад" 

Если вы знаете что-либо о местонахождении мужчин, позвоните по номеру: 8 (800) 505-45-47

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы разыскали пропавшего мальчика с нарушением слуха и вернули его домой в деревню Горы. 

Главное фото: ПСО "ЛизаАлерт" 

Теги: поиски, псо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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