В Петербурге и Ленобласти ищут двух пропавших пенсионеров

Они потерялись 20 и 22 августа.

В Петербурге и Ленинградской области пропали два пенсионера. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад".

Первый из них, 77-летний мужчина, ушел из дома в Сланцах 22 августа. Его рост составляет 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зелено-карие, волосы седые. Одежда: куртка, серый джемпер, темно-синие джинсы, кроссовки, синяя кепка.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"

А 73-летний житель Северной столицы потерялся 20 августа. Рост пропавшего – 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. На нем были синяя толстовка, серые джинсы и домашние тапки.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"

Если вы знаете что-либо о местонахождении мужчин, позвоните по номеру: 8 (800) 505-45-47.

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Главное фото: ПСО "ЛизаАлерт"