Вице-губернатор Поляков возложил цветы к Вечному огню в Бресте

Петербургская делегация почтила память защитников Брестской крепости в Белоруссии.

Петербургская делегация во время рабочего визита в Белоруссию почтила память защитников Брестской крепости. У Вечного огня состоялась церемония возложения цветов, сообщили в пресс-службе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко и другие представители делегаций.

Петербург связывают с Брестской крепостью и памятные реликвии. В апреле город получил в дар кирпич из стен крепости. Сейчас он хранится в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны.

Фото: pixabay.com