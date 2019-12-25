В Петербурге продолжают высаживать луковицы тюльпанов

Работы идут во всех районах города.

Весенняя красота парков и скверов закладывается уже сейчас: специалисты садово-парковых предприятий продолжают высаживать луковицы тюльпанов, чтобы с приходом тепла цветники наполнились яркими красками. Об этом рассказали в комитете по благоустройству Петербурга 29 октября.

В частности, СПП "Красносельское" высадило 12,7 тыс. луковиц шести сортов: Castella, Blue Amaible, Parrot Prince, Spring Green, Timeless и Icoon. Они украсят цветники около памятника В. И. Ленину в парке Красное Село, площадь Воинской Славы, цветник на улице Партизана Германа и сквер вдоль Дудергофского канала. В Московском районе размещение тюльпанов завершили сотрудники СПП "Южное". На газоне Московского проспекта у Московской площади зацветут крупные красно-белые цветы, а возле Чесменской церкви и на бульваре восточнее пересечения улиц Типанова и Ленсовета распустятся густомахровые красные тюльпаны сорта Абба. В СПП "Выборгское" высаживают растения в Гренадерском саду и сквере на Институтском проспекте. Работы идут и в других районах.

Зимнее охлаждение помогает растениям укорениться и подготовиться к весеннему цветению. Поэтому уже сейчас закладывается основа для нового сезона. Комитет по благоустройству

Ранее на Piter.TV: жителям Петербурга напомнили, чем можно кормить птиц.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга