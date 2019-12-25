Жителям Петербурга напомнили, чем можно кормить птиц

Орнитологи советуют начинать регулярную подкормку с появлением постоянного снежного покрова или при стабильных заморозках.

Октябрь заканчивается, и птицы начинают активно искать места для будущих зимних столовых. К примеру, в Екатерингофе лазоревка изучала ствол большого дуба, но лакомств там пока нет. Комитет по благоустройству Петербурга напомнил, чем стоит кормить пернатых.

Орнитологи советуют начинать регулярную подкормку с появлением постоянного снежного покрова или при стабильных заморозках. Подойдут нежареные и несоленые семечки подсолнечника, овес, просо, пшеница, перловая крупа, дробленый арахис, грецкие орехи, сушеные ягоды рябины или боярышника, на морозные дни – ломтики несоленого сала.

В кормушке не должны быть свежий мягкий хлеб, соленые, жареные, острые и копченые продукты, сладости, пшено, миндаль и фрукты.

Берите с собой правильное угощение, одевайтесь теплее и отправляйтесь за осенним вдохновением в сады, парки и скверы города. Комитет по благоустройству

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю садовники высадили почти 71 тыс. луковиц в Петербурге.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга