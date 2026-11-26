Воробьиный сычик занесен в Красную книгу Северной столицы.

На Елагином острове в Петербурге объявилась самая маленькая сова России. Это воробьиный сычик размером со скворца, рассказал известный биолог Павел Глазков 26 ноября.

В крупных городских парках сычик живет круглогодично, гнездится в старых дуплах дятлов или в скворечниках. Охотится птица днем. Ее добычей являются мышевидные грызуны, мелкие пернатые и изредка даже лягушки.

Охота не всегда бывает для сычика удачной, поэтому зимой эти совы делают запасы из пойманных мышей и мелких птиц. Они складируют их в дуплах или скворечниках. Павел Глазков, биолог

Воробьиный сычик занесен в Красную книгу Северной столицы. Свой род здесь продолжают порядка десяти пар.

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