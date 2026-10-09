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Редкая утка-мандаринка прилетела в Петербург

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С наступлением холодов гость подастся в сторону юга.

В Петербург прилетела красивая и очень редкая для России утка – мандаринка. На водоеме заметили селезня, рассказал известный биолог Павел Глазков 9 октября.

У этой птицы необычен и голос: вместо привычного кряканья она издает тихий свист или попискивание. В нашей стране вид занесен в Красную книгу и обитает только на Дальнем Востоке. Однако в XVIII веке мандаринок привезли в Европу и стали разводить как декоративных пернатых. 

Мандаринки адаптировались, стали сбегать от хозяев и успешно размножаться в городских парках. Все чаще мандаринки залетают и в Петербург. Красавцем интересуются местные утки. Еще бы: и собой хорош, и, несмотря на небольшие размеры, уже гоняет местных селезней. 

Павел Глазков, биолог 

С наступлением холодов гость подастся в сторону юга. 

Ранее на Piter.TV: лебеди-кликуны остановились во Всеволожском районе, чтобы отдохнуть. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: мандаринка, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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