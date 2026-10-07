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Лебеди-кликуны остановились во Всеволожском районе, чтобы отдохнуть

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Основная масса пересекает наш регион транзитом.

Во Всеволожском районе Ленинградской области известный биолог Павел Глазков заснял, как отдыхают лебеди-кликуны. Они летят в Западную Европу. 

Основная масса пересекает наш регион транзитом – по пути из тундры и лесотундры, чтобы подкрепиться. Для безопасности лебеди останавливаются либо на больших водоемах, либо на лугах, где есть зеленая трава. 

Пернатые постоянно устраивают между собой перекличку. За эти звуки их и назвали "кликунами". 

Хорошо заметно, что пока большинство лебедей кормится, несколько членов стаи постоянно на чеку. Это взрослые опытные птицы, которые отвечают за безопасность. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: биолог предупредил о продолжении гона у лосей в Ленобласти. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: лебеди, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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