Биолог предупредил о продолжении гона у лосей в Ленобласти

Во Всеволожском районе в видеоловушку попал одинокий жених, который активно ищет невесту.

Известный биолог Павел Глазков предупредил жителей Петербурга и Ленинградской области о том, что в лесах пока не все лоси нашли себе невест. У них продолжается период гона.

Во Всеволожском районе в видеоловушку попал одинокий лось, который активно ищет невесту. Он периодически издает призывный голос, напоминающий глухое мычание или стон, и время от времени внимательно вслушивается, не отозвалась ли лосиха.

Присутствие в лесу самки лось определяет, в том числе, и по шагам. Поэтому, грибники и ягодники, для своей же безопасности, особенно рано утром, издавайте в лесу побольше звуков: разговаривайте, покрикивайте, хлопайте в ладоши, чтобы ваши шаги жених не принял за поступь долгожданной невесты и не побежал с вами знакомиться! Павел Глазков, биолог

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)