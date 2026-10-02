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Биолог предупредил о продолжении гона у лосей в Ленобласти

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Во Всеволожском районе в видеоловушку попал одинокий жених, который активно ищет невесту.

Известный биолог Павел Глазков предупредил жителей Петербурга и Ленинградской области о том, что в лесах пока не все лоси нашли себе невест. У них продолжается период гона. 

Во Всеволожском районе в видеоловушку попал одинокий лось, который активно ищет невесту. Он периодически издает призывный голос, напоминающий глухое мычание или стон, и время от времени внимательно вслушивается, не отозвалась ли лосиха. 

Присутствие в лесу самки лось определяет, в том числе, и по шагам. Поэтому, грибники и ягодники, для своей же безопасности, особенно рано утром, издавайте в лесу побольше звуков: разговаривайте, покрикивайте, хлопайте в ладоши, чтобы ваши шаги жених не принял за поступь долгожданной невесты и не побежал с вами знакомиться! 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: в видеоловушку в Ленобласти попала подготовка барсука к зиме. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: ленобласть, лоси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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