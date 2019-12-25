Врач объяснил, когда пенсионерам лучше отказаться от вождения

Доктор рекомендовал воздержаться от вождения тем, у кого есть нарушения зрения.

Пожилым людям стоит соблюдать несколько правил при вождении, которые помогут избежать неприятных ситуаций на дороге. Об этом 360.ru сообщил кардиолог, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев.

По словам специалиста, поездки стоит планировать на дневное время — так условия видимости будут максимально комфортными. Если же человек ощущает недомогание, например, повышение давления или боли в области сердца, то от управления автомобилем лучше полностью отказаться.

Ещё одно важное условие безопасного вождения, на которое обратил внимание Прокофьев, — наличие рядом пассажира, способного вовремя среагировать при нештатной ситуации. Врач также рекомендовал воздержаться от самостоятельного вождения людям с серьёзными хроническими заболеваниями, нарушением зрения и проблемами с опорно‑двигательным аппаратом. В таких случаях разумнее воспользоваться такси или попросить о помощи родственников.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)