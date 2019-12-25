После пожара в Невском районе, в котором погиб младенец, возбудили уголовное дело

Еще двоих взрослых госпитализировали в больницу с ожогами и травмами, полученными при падении с высоты.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смертельного пожара в Невском районе.

Как сообщили в СК РФ, ночью 2 октября в доме в 3-м Рабфаковском переулке полыхала восьмикомнатная квартира. На месте происшествия обнаружили тело младенца. Еще двоих взрослых госпитализировали в больницу с ожогами и травмами, полученными при падении с высоты. Предварительно, мужчина и женщина выпрыгнули из окна шестого этажа, спасаясь от огня. Предполагаемый очаг возгорания располагался на диване.

Следователем проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что жильцов дома по соседству со сгоревшим особняком у Исаакиевского собора разместят в школе.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу