Что известно о пожаре в особняке Миллера: фото и видео

Судя по кадрам, здание полностью выгорело изнутри.

Корреспондент Piter.tv передал редакции актуальные фото и видео сгоревшего исторического особняка Миллера на утро 2 октября в 9:30. Вечером 1 октября, в 20:11, в здании по адресу: Исаакиевская площадь, дом 3 в Адмиралтейском районе произошло возгорание. Судя по кадрам, здание полностью выгорело изнутри.

По данным ГУ МЧС по городу, сигнал о пожаре в неэксплуатируемом здании поступил накануне вечером. Спустя час, в 21:12, ранг пожара был повышен до третьего номера из-за быстрого распространения огня. Площадь горения в самом особняке достигла 2000 квадратных метров. Кроме того, огонь перекинулся на примыкающее здание, где загорелась обрешетка кровли на площади 250 квадратных метров.

В 00:40 ночи 2 октября спасателям удалось локализовать возгорание, после чего ранг пожара был понижен до второго номера. Ликвидация открытого горения была завершена в 01:45.

В тушении огня были задействованы 165 человек личного состава и 37 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Особняк Миллера является объектом культурного наследия, построенным во второй половине XVIII века.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По предварительным данным следствия, возгорание произошло во время проведения сварочных работ в рамках реконструкции объекта культурного наследия. Следователи считают, что при их выполнении были нарушены требования техники безопасности. В здании проходили подготовительные работы к восстановлению.

Фото и видео: Piter.TV