МЧС раскрыло подробности о состоянии особняка Миллера перед пожаром

Деревянные перекрытия и аварийная кровля осложнили тушение особняка Миллера.

Особняк К. Л. Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге не эксплуатировался перед началом пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Историческое здание имеет общую площадь около 3 тыс. кв. м. До возгорания там проводились реставрационные работы. По данным источника, в особняке находились рабочие, которые занимались восстановлением здания.

Пожар начался вечером 1 октября. К 21:12 площадь горения достигла 2 тыс. кв. м. К тушению привлекли 25 единиц техники и 125 человек личного состава МЧС России.

Одной из особенностей здания стали деревянные перекрытия, которые быстро загорелись во время пожара. Кроме того, кровля особняка находилась в аварийном состоянии, что также создавало сложности при проведении работ.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее сообщалось, что особняк планировали полностью отреставрировать к концу 2027 года. На восстановление здания Банк ДОМ.РФ предоставил компании "ТАС" кредит в размере 768 млн руб.

Ранее мы сообщали, что пожар на Исаакиевской площади в Петербурге распространился на 450 кв. метров.

Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"