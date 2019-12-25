Крупный пожар у Исаакиевского собора привел к перекрытию движения в Петербурге

Движение и электричество ограничили у горящего особняка Миллера.

В районе Исаакиевской площади в центре Петербурга перекрыли движение транспорта из-за крупного пожара в особняке Ф. Л. Миллера. Ограничения также затронули электроснабжение в районе происшествия.

К месту возгорания направили дополнительные подразделения МЧС. В том числе на место прибыла техника с пожарной лестницей, предназначенная для проведения работ на высоте.

Спасатели продолжают ликвидацию пожара и проверяют обстановку внутри исторического здания. Ограничения движения связаны с проведением аварийно-спасательных и противопожарных работ.

Ранее мы сообщали, что пожар на Исаакиевской площади в Петербурге распространился на 450 кв. метров.

Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"