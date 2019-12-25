Причины пожара в особняке Миллера установит прокуратура Адмиралтейского района Петербурга

Прокуратура взяла под контроль проверку после крупного пожара на Исаакиевской площади.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга контролирует проверку обстоятельств пожара в особняке Миллера на Исаакиевской площади. Возгорание произошло вечером 1 октября в неэксплуатируемом здании.

Сообщение о пожаре на Исаакиевской площади, 3 поступило в экстренные службы в 20:11. В ходе тушения ранг пожара повысили до № 3. По данным МЧС, площадь горения достигла 2 тыс. кв. м.

На месте происшествия работу экстренных служб и правоохранителей координирует прокурор Адмиралтейского района Есения Мальцева. В ведомстве сообщили, что точные причины возгорания пока не установлены.

Проверку по факту пожара проводит отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что огонь из особняка мог распространиться на соседнее здание. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу