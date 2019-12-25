Особняк Штиглица в центре Петербурга выставят на торги до конца года

Исторический особняк Штиглица на Английской набережной ищет инвестора.

Особняк барона Александра Штиглица на Английской набережной в Петербурге планируют выставить на торги до конца 2026 года. Объект культурного наследия федерального значения расположен по адресу: Английская набережная, 68, Галерная улица, 69. Об этом сообщили в "ДОМ.РФ".

Площадь исторического здания составляет 10,5 тыс. кв. м. Особняк выделяется фасадами в стиле флорентийского неоренессанса, украшенными многочисленными декоративными элементами. Внутри сохранились интерьеры с богатыми элементами оформления и сочетанием архитектурных стилей разных эпох.

В "ДОМ.РФ" считают, что расположение здания в центральной части Петербурга и высокий туристический поток позволяют рассматривать разные варианты его дальнейшего использования. В частности, объект предлагают приспособить под бутик-отель или штаб-квартиру крупной компании.

Одним из обязательных условий для будущего владельца станет проведение реставрационных работ и сохранение исторического здания. Для восстановления объекта инвестору может быть доступно льготное финансирование. Ставка составит 9 % годовых, а при приспособлении особняка под гостиницу может быть снижена до 6 %.

Начальную стоимость лота пока не определили.

Ранее особняк Штиглица вывели из управления Санкт-Петербургского государственного университета. Для здания уже неоднократно пытались найти инвестора, который смог бы провести необходимые реставрационные работы.

Фото: дом.рф