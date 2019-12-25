В России растет число людей, которые живут в одиночку без семьи

Одиночных домохозяйств в России стало вдвое больше за 20 лет.

В России за последние десятилетия заметно увеличилось число домохозяйств, состоящих из одного человека. По данным последней переписи населения и аналитического центра ВЦИОМ, их доля выросла с 20 % в 2002 году до 42 % в 2020 году. Одновременно средний размер российского домохозяйства сократился с 2,7 до 2,2 человека.

По оценке специалистов ВЦИОМ, происходящее в России соответствует общемировой тенденции индивидуализации. При этом жизнь в одиночку все чаще становится характерна не только для пожилых людей, но и для экономически активных граждан.

Подобные изменения происходят и в других странах. В Евросоюзе количество домохозяйств из одного человека с 2016 по 2025 год увеличилось на 19,2 % и достигло 76,1 млн. Наиболее распространенной формой остаются домохозяйства взрослых без детей. В то же время число семейных пар с детьми за этот период снизилось на 6,3 %.

В США примерно треть домохозяйств состоит из одного человека. В Финляндии, Норвегии и Швеции в 2024 году на такие домохозяйства приходилась почти половина от общего числа. В Южной Корее доля одиночных домохозяйств достигла 36,1 %, в Японии в 2020 году она составляла 38 %. В Китае на начало 2026 года доля таких домохозяйств оценивалась в 25,1 %, или около 282 млн человек.

В России распределение одиночных домохозяйств по регионам неоднородно. Их больше в экономически активных территориях, включая Москву, Петербург, северо-западные регионы, отдельные районы Урала и Дальнего Востока. Семейный формат чаще сохраняется на Северном Кавказе и в ряде национальных республик.

Среди причин роста числа одиночных домохозяйств исследователи называют разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин, увеличение числа людей, которые никогда не состояли в браке, а также высокую мобильность населения. По словам социолога Альбины Бесчасной, возможность проще переезжать в другие города ради работы также способствует распространению жизни отдельно от семьи.

Изменение структуры домохозяйств отражается на потребительском рынке. Производители постепенно ориентируются на людей, которые ведут самостоятельное хозяйство. Среди перспективных направлений эксперты называют компактное жилье, готовую еду, поездки для одиночных путешественников, каршеринг и сервисы для совместного отдыха.

Одним из заметных примеров стал рынок готовых блюд. По данным "Коммерсанта", с 2020 по 2024 год его оборот в России вырос с 190 млрд до 664 млрд руб. В "ВкусВилле" также зафиксировали увеличение спроса: с 2023 по 2025 год среднегодовой рост продаж готовой еды составил 5 % в натуральном выражении. Спрос на вторые блюда вырос на 6,5 %, на салаты и закуски - на 4,5 %, на супы - на 8 %, пишут Ведомости.

Меняется и рынок недвижимости. За 10 лет средняя площадь квартир в московских новостройках сократилась на 8 % и составила 56,5 кв. м. Однокомнатные квартиры в среднем уменьшились до 39 кв. м, двухкомнатные - до 60,6 кв. м, трехкомнатные - до 81,5 кв. м.

При этом интерес к небольшим квартирам сохраняется. По данным "Авито Недвижимости", в августе 2026 года количество просмотров объявлений о продаже студий на вторичном рынке России выросло на 20 % по сравнению с августом 2025 года. Спрос на однокомнатные квартиры увеличился на 19 %. По сравнению с августом 2024 года рост составил 29 % и 22 % соответственно.

Застройщики также меняют подход к планировкам. В небольших квартирах чаще предусматривают рабочие места, дополнительные зоны хранения и мини-гардеробные. Некоторые проекты позволяют менять назначение пространства с помощью мобильных перегородок.

Еще одной тенденцией стало сокращение площади кухонь. По словам экспертов рынка, на это влияет распространение доставки готовой еды и снижение времени, которое люди тратят на приготовление пищи. Освободившуюся площадь используют для зон отдыха и работы. Также становятся популярнее кухни-гостиные и кухни-ниши.

Однако эксперты связывают спрос на компактные квартиры не только с увеличением числа одиночных домохозяйств. Представитель ГК "Гранель" Светлана Шульгина отмечает, что значительная часть покупателей выбирает жилье исходя прежде всего из финансовых возможностей. Поэтому уменьшение площади может быть связано не только с образом жизни, но и со стоимостью недвижимости.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Piter.TV