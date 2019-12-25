Военным пенсионерам с 1 октября планируют увеличить выплаты на 4%

Индексация военных пенсий с 1 октября пока остается под вопросом.

Военные пенсии в России планируют увеличить на 4% с 1 октября 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук Михаил Афанасьев.

По словам специалиста, с 1 октября запланировано повышение на 4% окладов военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств. Поскольку пенсионные выплаты бывшим военнослужащим рассчитываются с учетом окладов по должности и воинскому званию, изменение денежного содержания должно привести к увеличению и размера военных пенсий.

Пенсионерам не потребуется самостоятельно обращаться за перерасчетом. Если индексация будет утверждена, выплаты пересчитают автоматически.

Размер прибавки будет индивидуальным и зависит от нескольких факторов, в том числе от звания, занимаемой должности и продолжительности выслуги лет.

При этом Афанасьев отметил, что на данный момент соответствующее постановление правительства официально не утверждено. Поэтому повышение на 4% пока носит планируемый характер и не является гарантированным.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

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