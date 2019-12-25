Площадь пожара в особняке Миллера в Петербурге достигла 2 тысяч кв. метров

Огонь охватил 2 тыс. кв. м особняка Миллера на Исаакиевской площади.

Крупный пожар произошел вечером 1 октября в Адмиралтейском районе Петербурга. Огонь возник в неэксплуатируемом историческом здании на Исаакиевской площади, 3, известном как особняк Миллера. По последним данным городского управления МЧС России, площадь горения увеличилась до 2 тыс. кв. м.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 20:11. Возгорание быстро получило развитие, из-за чего в 20:26 ранг пожара повысили до № 2. Позднее, в 21:12, его повысили до № 3. Пожар охватил значительную часть здания. Ранее очевидцы сообщали, что огонь был виден на разных этажах исторического особняка. Точные обстоятельства возникновения возгорания пока не уточнялись.

Для борьбы с огнем на месте сосредоточили 25 единиц техники и 125 человек личного состава. В том числе к тушению привлечены подразделения МЧС России.

По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают работы по ликвидации пожара в здании.

Ранее мы сообщали, что пожар на Исаакиевской площади в Петербурге распространился на 450 кв. метров.

Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"