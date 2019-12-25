Канье Уэст хотел посетить Эрмитаж и Петергоф во время поездки в Петербург

Для Канье Уэста готовили экскурсии в Эрмитаж и поездку в Петергоф.

Для Канье Уэста, который должен был выступить в Петербурге, организаторы готовили культурную программу с посещением главных достопримечательностей города. Рэпер мог побывать в Эрмитаже, прогуляться по Дворцовой площади и съездить в Петергоф. Об этом представители Say Agency ранее рассказывали "КП-Петербург".

В компании объясняли, что артист интересуется искусством, поэтому в программу хотели включить знакомство с архитектурой императорского Петербурга. Поездку в Петергоф планировали в случае, если музыкант прибыл бы в город на день раньше. Окончательное расписание должно было зависеть от графика рэпера и погодных условий.

Концерты Канье Уэста в Петербурге в итоге не состоялись. Say Agency официально объявило об отмене выступлений 30 сентября. Компания ранее планировала провести шоу 10 и 11 октября.

После отмены концертов организатор столкнулся с вопросами о возврате средств за билеты. По данным "КП-Петербург", в МВД поступили заявления от покупателей по поводу возможного мошенничества. При этом обстоятельства и возможная ответственность организаторов устанавливаются в рамках проверки.

Отдельный вопрос касается сервисного сбора за оформление билетов. По данным издания, на площадке Intickets он составлял 10 % от стоимости билета, а опубликованные условия продажи предусматривали возврат стоимости билета при отмене мероприятия без возврата сервисного сбора.

Ранее сообщалось, что в российских судах уже рассматриваются иски к Say Agency. В Петербурге также готовится коллективное обращение покупателей, в котором, по данным "КП-Петербург", могут участвовать более 80 человек.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото: сайт Say Agency