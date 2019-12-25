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Выставка с редкими суккулентами заработала в Ботаническом саду Петра Великого
Сегодня, 17:16
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Выставка с редкими суккулентами заработала в Ботаническом саду Петра Великого

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В экспозиции насчитывается порядка 450 растений, произрастающих на Мексиканском нагорье.

В Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого представили редкую коллекцию суккулентов, в которой насчитывается порядка 450 растений, произрастающих на Мексиканском нагорье. Об этом 1 октября пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В частности, гости смогут увидеть ариокарпус Кочубея, эчеверию Лау и разнообразные миниатюрные агавы.

Ариокарпус Кочубея впервые был привезен в 1840-1843 году из экспедиции Карвинского в Мексику. Экспедиция была организована Российской академией наук, и тогда этот кактус впервые оказался в Европе и произвел фурор. 

Евгения Романова, главный агроном Ботанического сада Петра Великого 

Большая часть растений выращена из семян или черенков. Есть также экземпляры возрастом свыше 50 лет. 

Ранее мы рассказывали о том, что завершено создание цветников в сквере вдоль Дудергофского канала. 

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого 

Теги: ботанический сад, выставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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