Выставка "Эрте. Гений ар-деко" доступна до 30 сентября в здании доходного дома А. И. Ниссена на набережной Фонтанки. Для посетителей старше 12 лет.

Музей дизайна "Основа" приглашает петербуржцев и гостей города на выставку "Эрте. Гений ар-деко". Это возможность приобщиться к наследию великого мастера, определившего эстетику целого поколения.

Эрте – псевдоним Романа Тыртова, русского аристократа, рожденного в столице Российской империи, покорившего Европу и Америку. Его иллюстрации украшали обложки ведущих модных журналов, театральные костюмы и поражали воображение зрителей. Работы прошли сложный процесс восстановления: в результате удалось вернуть целостность бумаги, сохранить изображения и уникальную технологию печати.

Посетители экспозиции, которые придут на нее с 7 по 13 сентября, смогут увидеть еще одну работу. Площадка расположена на набережной Фонтанки, 183, и доступна ежедневно с 10:00 до 21:00.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия