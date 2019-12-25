В Ленинградской области насчитали почти 193 тысячи свободных вакансий

В Ленобласти работодатели ищут сотрудников в 40 раз активнее соискателей.

В Ленинградской области насчитывается 193 366 вакансий, при этом число предложений о работе в 40 раз превышает количество соискателей. Такие данные привел губернатор региона Александр Дрозденко по итогам доклада председателя областного комитета по труду и занятости Юлии Косаревой.

Уровень регистрируемой безработицы в Ленобласти составляет 0,23 %. По словам главы региона, при таком соотношении вакансий и соискателей практически каждый желающий может подобрать подходящее место работы.

При этом без учета временной потребности в кадрах для строительной отрасли в регионе остается 24,5 тыс. вакансий. Около трех четвертей из них приходится на рабочие профессии. Отдельно Дрозденко отметил ситуацию с занятостью молодежи. Среди жителей Ленобласти в возрасте от 15 до 29 лет уровень занятости составляет 51,8 %. Для сравнения, в Северо-Западном федеральном округе этот показатель равен 47,1 %, а в России в целом - 45,1 %. Уровень безработицы среди молодежи в регионе составляет 2,2 %.

С начала года в Кадровый центр Ленинградской области обратились 6 тыс. молодых соискателей. Это треть от общего числа обратившихся. Еще 9 тыс. молодых людей получили услуги по профориентации.

Летом в регионе также организовали временное трудоустройство для 11 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Для них работа стала первым опытом трудовой деятельности и позволила получить первые заработанные деньги.

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