Банкир отсудил у петербургского издания 100 тысяч рублей за публикации

Суд Петербурга обязал СМИ удалить материалы о члене банковского сообщества.

Петроградский районный суд Петербурга обязал издание "УтроNews" удалить публикации о банкире Викторе Бударине и выплатить ему 100 тыс. руб. в качестве моральной компенсации. Иск был рассмотрен во вторник, 29 сентября.

Бударин, являющийся членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей и президиума Всероссийского банковского совета Ассоциации российских банков, обратился в суд с иском к ООО "Небоход-медиа", которое является учредителем "УтроNews".

По словам истца, с весны 2025 года на сайте издания размещались сведения о нем, которые он считает недостоверными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. В материалах, о которых идет речь, утверждалось о якобы совершенных Будариным нарушениях, связанных с его профессиональной и общественной деятельностью. В частности, публикации связывали его с коррупцией, захватом бывших государственных активов и выводом капитала в недружественные страны.

Бударин заявил, что опубликованные сведения не подтверждены доказательствами. По его мнению, материалы формировали у читателей негативное представление о его деятельности и содержали утверждения о краже средств из государственного бюджета и переводе присвоенных денег в США. В ходе разбирательства была проведена экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что публикации содержали негативную информацию о Бударине, изложенную в форме утверждений о конкретных фактах и событиях.

Представители ответчика, в свою очередь, указывали, что в материалах использовались оценочные суждения и метафоры, которые нельзя проверить на соответствие действительности. Также они отмечали, что в публикациях не содержалось прямых утверждений о нарушении банкиром закона.

Петроградский районный суд с доводами ответчика не согласился. Инстанция признала спорные материалы порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Бударина. Издание обязали удалить публикации и разместить их опровержение. Кроме того, суд постановил выплатить Бударину 1

Ранее на Piter.TV: в Петербурге завершили расследование дела о краже подростком средств с карты бабушки.

Фото: Piter.TV