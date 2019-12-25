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Петербургские рапиристы взяли бронзу Кубка мира в Турции
Сегодня, 18:59
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Петербургские рапиристы взяли бронзу Кубка мира в Турции

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Петербуржцы поднялись на пьедестал Кубка мира по фехтованию.

Представители Санкт-Петербурга завоевали бронзовые медали на Кубке мира по фехтованию на рапирах в турецком Самсуне.

В личном первенстве среди кадетов третье место заняла петербургская спортсменка Вера Курило. Еще 2 бронзовые медали получили Вячеслав Головачев и Ярослав Ильинов. Они стали призерами командного турнира среди юниоров в составе сборной России.

О результатах выступления петербургских спортсменов сообщили в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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