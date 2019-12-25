Осенние концерты Канье Уэста в Петербурге окончательно отменили

Концерты Канье Уэста 10 и 11 октября в Петербурге не состоятся.

Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся. Выступления были запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Об отмене сообщили источники РБК.

Информацию подтвердил источник, близкий к администрации Петербурга. По его словам, договоренности о проведении концертов достигнуты не были.

Ранее вокруг выступлений возникла неопределенность. "Газпром Арена" заявляла, что не является организатором концертов и не заключала договор на их проведение. Say Agency, в свою очередь, продолжало утверждать, что шоу состоятся в первоначальные даты.

В конце сентября американский партнер тура Access Opera также подтвердил отмену российских концертов Канье Уэста и рекомендовал обращаться по вопросам возврата билетов в Say Agency.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото: сайт Say Agency