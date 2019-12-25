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Двух водителей в Петербурге лишили прав из-за психических расстройств
Сегодня, 17:06
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Двух водителей в Петербурге лишили прав из-за психических расстройств

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Прокуратура предъявила в суд исковые заявления о прекращении действия прав на управление транспортными средствами.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Как рассказали в надзорном ведомстве 29 сентября, два местных жителя с водительскими удостоверениями состоят на учете у врачей из-за психических заболеваний. 

Прокуратура предъявила в суд исковые заявления о прекращении действия прав на управление транспортными средствами. Их удовлетворили, владельцы автомобилей больше не смогут водить. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить водителя с поддельными правами. Фигурантом уголовного дела стал мигрант. Ему вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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