Двух водителей в Петербурге лишили прав из-за психических расстройств

Прокуратура предъявила в суд исковые заявления о прекращении действия прав на управление транспортными средствами.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Как рассказали в надзорном ведомстве 29 сентября, два местных жителя с водительскими удостоверениями состоят на учете у врачей из-за психических заболеваний.

Прокуратура предъявила в суд исковые заявления о прекращении действия прав на управление транспортными средствами. Их удовлетворили, владельцы автомобилей больше не смогут водить.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить водителя с поддельными правами. Фигурантом уголовного дела стал мигрант. Ему вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Фото: Piter.TV