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В Петербурге будут судить водителя с поддельными правами
Сегодня, 12:44
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В Петербурге будут судить водителя с поддельными правами

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Фигурантом уголовного дела стал мигрант.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта, которому вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ. Об этом 29 сентября сообщило надзорное ведомство. 

В марте сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя автомобиля Kia на Московском шоссе. Фигурант предъявил удостоверение, вызвавшее подозрение. В результате документ изъяли и направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что права являются поддельными. 

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сотрудники ГАИ задержали водителя Geely, ребенок которого высунулся из люка на ходу. Его личность установили благодаря комплексу "Безопасный город".

Фото: Piter.TV 

Теги: водительское удостоверение, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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