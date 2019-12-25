В Петербурге будут судить водителя с поддельными правами

Фигурантом уголовного дела стал мигрант.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта, которому вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ. Об этом 29 сентября сообщило надзорное ведомство.

В марте сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя автомобиля Kia на Московском шоссе. Фигурант предъявил удостоверение, вызвавшее подозрение. В результате документ изъяли и направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что права являются поддельными.

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сотрудники ГАИ задержали водителя Geely, ребенок которого высунулся из люка на ходу. Его личность установили благодаря комплексу "Безопасный город".

Фото: Piter.TV