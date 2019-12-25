В Петербурге открылся первый дилерский центр китайской марки 212

На данный момент линейка бренда представлена одной моделью – рамным внедорожником T01.

На автомобильном рынке Петербурга начал работу первый официальный дилер китайской марки 212. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале.

На данный момент линейка бренда представлена одной моделью – рамным внедорожником T01. Покупателям автомобиль доступен с выбором между бензиновым и дизельным силовыми агрегатами. Марка 212 связана с китайским производителем BAW.

До появления официального дилера автомобили 212 T01 поставлялись на российский рынок через нескольких дистрибьюторов, в том числе по схеме параллельного импорта. В октябре 2025 года компания "Альфа-КПД" сообщала о получении статуса дистрибьютора BAW 212 в Москве, Петербурге, на Дальнем Востоке и в Якутии.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на подержанные машины из КНР в Петербурге и Ленобласти взлетел на 26%.

Фото: ВКонтакте / BAW OFFICIAL RUSSIA