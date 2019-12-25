На Ладожском вокзале полицейские задержали 33-летнего ростовчанина, находившегося в федеральном розыске

В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции Санкт-Петербурга проводили плановую отработку пассажиропотока на перроне Ладожского вокзала. Во время дежурства внимание правоохранителей привлек 33-летний мужчина, который оказался в федеральном розыске. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Как выяснилось, с июня 2026 года уроженец Ростовской области скрывался от следствия. Он уклонялся от явки в суд по обвинению в краже. В момент задержания мужчина собирался сесть на поезд сообщением "Мурманск-Москва", чтобы покинуть Северную столицу.

Транспортные полицейские задержали разыскиваемого. В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания. Информация о его поимке передана инициатору розыска.

Сотрудники транспортной полиции напоминают: сообщить информацию о лицах, находящихся в розыске, можно по телефону доверия МВД России: 8 (800) 200-16-02.

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Фото: Piter.TV