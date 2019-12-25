В Петербурге задержан водитель электровелосипеда, сбивший второклассницу на Московском проспекте

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

Как сообщалось ранее, 27 сентября в 17:35 у дома 204 по Московскому проспекту произошло ДТП. Водитель электровелосипеда, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, сбил 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. После наезда виновник аварии скрылся с места происшествия. В результате ДТП второклассница получила открытый перелом голени и в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Сотрудники полиции оперативно установили личность скрывшегося участника аварии. Им оказался 39-летний неработающий петербуржец. На следующий день мужчину задержали у дома 101 по набережной Обводного канала.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Старой Ладоге водитель Renault насмерть сбил подростка.

Фото: Piter.TV