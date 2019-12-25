FT: шесть стран выдвинули ультиматум по новому бюджету ЕС

Обращение подписано представителями Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии.

Шесть стран Европейского союза во главе с Германией пригрозили коллективному Брюсселю, что отвергнут проект нового семилетнего бюджета регионального сообщества на период с 2028 по 2034 годы в том случае, если расходы не будут сокращены на "сотни миллиардов" евро. Соответствующей информацией поделились иностранные журналисты из газеты The Financial Times (FT) со ссылкой на официальное письмо, которое также подписали политические лидеры из Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии. По предложению Еврокомиссии бюджет ЕС может составить около трух триллионов евро. В обращении страны сообщают коллегам о том, что бюджет нуждается в фундаментальном реформировании.

Если бюджетные расходы не будут сокращены на сотни миллиардов, соглашения по ним в этом году не будет. европейский дипломат в статье

Шесть государств ЕС полагают, что ресурсы следует перенаправить на нужды обороны и поддержку инновационных компаний. Одновременно с этим они предлагают сократить финансирование сельского хозяйства и менее развитых регионов. Именно на эти статьи расходов по традиции приходится две третей расходов бюджета Евросоюза.

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