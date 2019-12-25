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После аварии с автобусом на улице Салова мотоциклиста госпитализировали в больницу
Сегодня, 10:47
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После аварии с автобусом на улице Салова мотоциклиста госпитализировали в больницу

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На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

На улице Салова в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта. По данным 78.ru, в результате пострадал байкер. 

Предварительно, утром 29 сентября возле дома 61 столкнулись автобус и мотоцикл. Первое транспортное средство находилось на остановке, водитель байка попытался проехать слева, но не успел. Он упал на бордюр, пролетев около пяти метров. 

Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ночном ДТП на КАД Петербурга погиб водитель Volkswagen. Легковая машина столкнулась с большегрузом логистической компании.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, улица салова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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