После аварии с автобусом на улице Салова мотоциклиста госпитализировали в больницу

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

На улице Салова в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта. По данным 78.ru, в результате пострадал байкер.

Предварительно, утром 29 сентября возле дома 61 столкнулись автобус и мотоцикл. Первое транспортное средство находилось на остановке, водитель байка попытался проехать слева, но не успел. Он упал на бордюр, пролетев около пяти метров.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ночном ДТП на КАД Петербурга погиб водитель Volkswagen. Легковая машина столкнулась с большегрузом логистической компании.

Фото: Piter.TV