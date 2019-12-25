Жителям Ленобласти напомнили, как вести себя при встрече с дикими животными

В регионе более 30 лет нет опасных заболеваний у зверей и не фиксируется бешенство.

В Ленинградской области участились встречи с дикими животными, а особенно – с лисицами. Этот вопрос обсудил губернатор Александр Дрозденко на совещании с начальником управления ветеринарии Леонидом Кротовым.

В регионе более 30 лет нет опасных заболеваний у зверей и не фиксируется бешенство, поскольку успешно работает система вакцинации. Домашних питомцев прививают бесплатно во всех ветеринарных клиниках. А для плотоядных в лесах оставляют приманки с вакциной – мясные брикеты. В 2026 году разложили 250 тыс. доз вакцины.

Но это не значит, что к животным можно подходить. Наоборот. Они здоровы, но все же дикие. Чаще всего речь идет о молодых лисятах. В августе-сентябре у них активная фаза обучения самостоятельной жизни: они учатся охотиться, исследовать территорию. Александр Дрозденко, губернатор

Рекомендуется не приближаться к животным, не кормить и не трогать их. Прикорм приведет к тому, что зверь потеряет страх и начнет воспринимать человека как источник пищи. Домашних питомцев стоит держать под контролем.

Держите дистанцию – она нужна и нам, и животным. А мы, со своей стороны, продолжим следить за ситуацией и принимать меры, когда это действительно необходимо. Александр Дрозденко, губернатор

Если вы встретили зверя, сообщите об этом в комитет по животному миру области по номеру телефона: +7 (812) 539-50-00.

Ранее мы рассказывали о том, что Россельхознадзор выявил нарушения при содержании крупного рогатого скота на ферме в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко