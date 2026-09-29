Мужчина раскрыл подробности своего сотрудничества с Киевом.

Украинский гражданин передавал военной разведке киевского режима координаты военных и техники Вооруженных сил России на территории Белгородской области. Соответствующее заявление сделали журналистам представители Центра общественных связей при ФСБ России. Силовики пояснили, что задачи куратора мужчина выполнял за денежное вознаграждение. В настоящее время фигурант уголовного дела приговорен решением суда к 19 годам лишения свободы. Наказание злоумышленник будет отбывать в колонию строгого режима.

Белгородским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Украины, 1990 г.р., причастному к шпионажу в интересах украинских спецслужб. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. ЦОС ФСБ России

Известно, что уроженец Закарпатской области через иностранный мессенджер оказался завербован сотрудниками главного управления разведки министерства обороны Украины для "добывания и передачи противнику"данных по расположению личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, которые располагаются в приграничных землях. После задержания подозреваемого следователи возбудили уголовное дело о статье за шпионаж.

ФСБ: попытки Лондона нанести ущерб РФ через марионеточные организации обречены.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России