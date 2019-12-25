В Эрмитаже планируют виртуально восстановить облик Венеры Таврической

Виртуальная реконструкция позволит избежать вмешательства в подлинный мрамор и покажет гипотетический облик шедевра.

Специалисты Государственного Эрмитажа намерены с помощью цифровых технологий воссоздать первоначальный вид статуи Венеры Таврической, установив точное положение ее утраченных рук. Об этом ТАСС в рамках Международного форума объединенных культур сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. По его словам, современная публика уже привыкла воспринимать античные изваяния в их нынешнем состоянии – без восполнения утраченных фрагментов.

Михаил Пиотровский напомнил, что в истории статуи уже предпринимались попытки физического восстановления конечностей. Впервые это сделали итальянские реставраторы сразу после обнаружения скульптуры в Риме. Вторая попытка была предпринята уже в России, однако и она была признана неудачной. Виртуальная реконструкция позволит избежать вмешательства в подлинный мрамор и покажет гипотетический облик шедевра.

Венера Таврическая – одна из первых античных скульптур на территории России. Она была приобретена по повелению Петра I в 1719 году. Долгое время изваяние находилось в Летнем саду, затем в Таврическом дворце, откуда и пошло ее название. С 1852 года скульптура является частью экспозиции Нового Эрмитажа.

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Фото: Piter.TV