На зарплаты петербургским чиновникам и депутатам в 2026 году выделят 4,6 млрд рублей

Общий объем нормативов на формирование расходов органов местного самоуправления (МСУ) на 2026 год утвержден в размере 5,6 миллиарда рублей.

Проект постановления городского правительства предусматривает выделение 4,6 млрд рублей на оплату труда петербургских депутатов и чиновников. Общий объем нормативов на формирование расходов органов местного самоуправления (МСУ) на 2026 год утвержден в размере 5,6 миллиарда рублей. На данные документа обратило внимание издание "Деловой Петербург".

Помимо фонда оплаты труда, заложенная сумма включает около 1 миллиарда рублей на обеспечение текущей деятельности органов МСУ и до 59 миллионов рублей на ремонт недвижимого имущества. Проект также устанавливает финансовые нормативы на 2027 год для 111 муниципальных образований.

Лидером по объему финансирования станет муниципальный округ № 65 в Приморском районе (118,3 млн рублей), территория которого простирается вдоль Лахтинского разлива, рек Глухарки и Камышовой улицы. В пятерку крупнейших также войдут Колпино (116,7 млн), Шушары (103,5 млн), Пушкин (103,2 млн) и Парголово (96,3 млн). Минимальные суммы предусмотрены для поселков Серово и Смолячково (по 19,5 млн рублей), а также для муниципалитетов Ушково, Молодёжный, Усть-Ижора, Сапёрный и Дворцового округа (по 22,1 млн рублей).

Кроме того, документ вносит изменения в методику расчета. Вводится новый показатель – оценка расходов местных бюджетов на финансовое обеспечение полномочий, переданных Федеральному казначейству в соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ.

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Фото: Piter.TV

