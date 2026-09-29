Космический корабль Илона Маска Starship взорвался во время приводнения

Проблема вызвана тем, что борт погрузился в холодную воду.

Космический корабль Starship взорвался после приводнения по завершении 14-го испытательного полета. Соответствующее заявление сделали журналисты американского телеканала ABC. Авторы публикации отмечают, что компания миллиардера Илона Маска SpaceX уведомила общественность о том, что данный взрыв был вызван приводнением. Речь идет о том, что объект не был предназначен для посадки в холодной воде. Технологическая корпорация заверила аудиторию, что такой исход не является признаком проблемы или провала проведенной миссии.

Ранее представители компании сообщили через социальные сети о том, что корабль Starship выполнил все основные задачи полета. Исключением стали только первоначально запланированных шести витков вокруг планеты. В частности, борт впервые полностью вышел на околоземную орбиту и успешно развернул там 26 спутников сети Starlink нового поколения. Отмечается, что миссия Flight 14 стала первым полноценным орбитальным полетом для Starship. Завершение цели обозначило для американской компании новый этап испытательной программы полностью в отношении многоразовой ракетно-космической системы SpaceX.

Молния попала в ракету после взлета с космодрома Сичан в Китае.

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