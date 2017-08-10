NASA: ракета Falcon 9 врезалась в Луну и оставила ей новый кратер

Американские эксперты продемонстрировали миру последствия столкновения ракеты с поверхностью естественного спутника земли.

Изображения нового 18-метрового кратера, образовавшегося на поверхности естественного спутника Земли в результате падения ступени ракеты Falcon 9 от американской космической компании SpaceX опубликовали представители национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства в США NASA на своих официальных ресурсах. Известно, что ракета-носитель стартовала в январе 2025 года. Она доставила к Луне модуль Blue Ghost и станцию Resilience. После вывода данных аппаратов на нужную траекторию у второй ступени ракеты не осталось топлива для того, чтобы вернуться на нашу планету. В результате пятого августа отработанный разгонный блок Falcon 9столкнуля с Луной недалеко от кратеров Эйнштейна и Белла. После данного происшествия к звездам поднялся стокилометровый столб пыли. Ученые заверили общественность в том, что инцидент зафиксирован без серьезных последствий как для Луны, так и Земли.

NASA во время трансляции показало карту, на которой Крым изображен частью РФ.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik