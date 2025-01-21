В США обозначили "границы" Украины и России в сюжете про солнечное затмение.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в ходе официальной трансляции продемонстрировало зрителям географическую карту, на которой Крым обозначен как часть российской территории. Известно, что программа была посвящена солнечному затмению. В одном из кадров представлена карта мира. Аудитория увидела, что полуостров Крым на ней был отделен от Украины линией, которой отмечены государственные границы. Вместе с тем Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области на карте указаны так, как если бы они являлись частью Украины.

Напомним, что в период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав нашего государства. Подавляющее большинство местного населения высказалось за такой шаг. Уже 30 сентября российский президент Владимир Путин и главы новых регионов подписали договоры о присоединении территорий. А 4 октября лидер страны подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Воссоединение Крыма с Россией состоялось в 2014 году. однако Украина и вашингтонская администрация официально не признали результаты референдумов в Крыму и Севастополе.

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Фото и видео: NASA