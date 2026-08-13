  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:45
305
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Крупный пожар в СНТ "Монтажник" под Петербургом попал на видео

0 0

В настоящее время уточняются детали происшествия и сведения о возможных пострадавших.

Сегодня ночью во Всеволожском районе Ленинградской области, в СНТ "Монтажник", произошел крупный пожар. 

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как высоко в небо поднимается густой столб черного дыма. По предварительной информации от местных жителей, очаг возгорания находился на 11-й линии.

В настоящее время уточняются детали происшествия и сведения о возможных пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что в Вырице сгорели ангар и двухэтажное здание.

Видео: МАКС / ДТП и ЧП Кудрово

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии