Крупный пожар в СНТ "Монтажник" под Петербургом попал на видео

Сегодня ночью во Всеволожском районе Ленинградской области, в СНТ "Монтажник", произошел крупный пожар.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как высоко в небо поднимается густой столб черного дыма. По предварительной информации от местных жителей, очаг возгорания находился на 11-й линии.
В настоящее время уточняются детали происшествия и сведения о возможных пострадавших.
Ранее мы сообщили о том, что в Вырице сгорели ангар и двухэтажное здание.
Видео: МАКС / ДТП и ЧП Кудрово
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