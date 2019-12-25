В Петербурге перед судом предстанет женщина-организатор лжеброкерской схемы, обманувшая граждан на 15 млн рублей

На ее счету – 61 эпизод мошенничества.

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России завершила расследование уголовного дела в отношении одной из руководительниц масштабного преступного сообщества. Группа действовала в нескольких регионах страны с 2018 по 2024 год, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, обвиняемая координировала работу подразделений в Самаре и Петербурге. На ее счету – 61 эпизод мошенничества. Злоумышленники под видом консультационных услуг обещали гражданам, включая людей с плохой кредитной историей, помощь в получении банковских займов. Схема работала следующим образом: после оплаты "сервисного сбора" в офисе псевдоброкеров клиенты отправлялись в банки, где получали отказы в кредитовании. Деньги за услуги организаторы не возвращали и блокировали связь с пострадавшими. Для маскировки своей деятельности аферисты зарегистрировали более 30 фиктивных юридических лиц.

Масштабная спецоперация охватила 10 субъектов Российской Федерации, где было проведено свыше 100 обысков. В результате у фигурантов изъяты и арестованы автомобили, наличные деньги и ювелирные украшения на общую сумму от 15 миллионов рублей.

Всего по делу проходят 34 человека, причастных к более чем 140 преступлениям. Уголовные статьи включают мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержаны "лжесиловики", обманувшие женщину и 90-летнего доцента.

Фото: Piter.TV