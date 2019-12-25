Зарплата, карьера и график: стали известны главные факторы для переманивания сотрудников в Петербурге

Большинство жителей Петербурга не исключают перехода к конкурентам.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, какими составляющими предложения о работе (офера) проще всего переманить персонал. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

Большинство жителей Петербурга не исключают перехода к конкурентам: 10% готовы покинуть текущее место на любых условиях, а еще 77% – только при более выгодном предложении. Согласно исследованию, в топ-3 ключевых факторов для смены работодателя вошли более высокая зарплата (95% опрошенных), карьерный рост (55%) и удобный рабочий график (53%). Также отмечается существенная разница в подходах различных групп респондентов. Мужчины гораздо чаще женщин заявляют о готовности перейти на новое место "хоть сейчас". При этом женщины чаще рассматривают предложение конкурента исключительно на лучших условиях.

Самой мобильной оказалась молодежь до 35 лет: 84% согласны уйти к конкурентам на хороших условиях, еще 9% – в любом случае. Среди поколения 45+ преобладает постоянство: лишь 3% уйдут без условий, тогда как 73% потребуют значительных улучшений.

В зависимости от уровня дохода приоритеты также меняются. Горожане с зарплатой до 100 тысяч рублей больше ценят удобное расположение офиса (45%), возможности обучения за счет компании (42%) и компенсационный пакет (41%). Для тех, кто зарабатывает свыше 150 тысяч, на первый план выходят наличие интересных задач, возможность применять новые технологии (22%) и сниженная нагрузка (20%).

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Фото: Piter.TV