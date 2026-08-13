Частичное солнечное затмение в Петербурге: где наблюдали Луну, закрывшую 80% Солнца

Вечером 12 августа жители Петербурга стали свидетелями редкого астрономического явления – частичного солнечного затмения. Несмотря на небольшую облачность, петербуржцам удалось запечатлеть, как в пиковый момент Луна закрыла около 82–83% солнечного диска.
Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (@nastasja_boriowl)
Фото: ВКонтакте / Галина Антонова
Фото: ВКонтакте / Иван Козлов
Зрелище началось около 20:00 по местному времени, а максимальная фаза наступила примерно в 20:46 перед самым заходом светила за горизонт. Эпицентрами притяжения для наблюдателей стали открытые пространства с видом на воду: фотографии были сделаны у Финского залива, возле Лахта центра, в Кронштадте, на намыве Васильевского острова, в центре города на Дворцовой набережной, на Канонерском острове.
Фото: Вконтакте / Антон Кубышкин
Фото: ВКонтакте / Анна Французова
Фото: ВКонтакте / Лахта Центр (Катя Сстрельникова)
Фото: ВКонтакте / Наталья Фотографиня
Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (io_astro)
Следили за небесным явлением и жители Ленинградской области, в частности – из Приозерского, Выборгского и других районов региона.
Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (veryredfox)
Фото: ВКонтакте / АстроФотоБолото : Атмосферное (Федя Батарея)
Астрономы напоминают, что наблюдение за солнцем без специальных защитных фильтров или очков опасно для зрения. Следующее полное солнечное затмение над Европой ожидается только в августе 2027 года.
Ранее мы сообщили о том, что полоса солнечного затмения на Земле составила 294 км.
Видео: Антон Кубышкин
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