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Неизвестные срубили вековые сосны в Репино
Сегодня, 9:34
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Неизвестные срубили вековые сосны в Репино

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За такое варварское отношение к природе злоумышленников могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

На побережье Финского залива в Репино неизвестные погубили несколько вековых сосен. В частности, они срубили два дерева, чтобы сделать скамейки, остальные были повреждены топором, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

С возмутительной картиной столкнулась местная жительница. Женщина убрала хлам, оставшийся после вандалов. За такое варварское отношение к природе злоумышленников могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Их найдут с помощью камер видеонаблюдения, которые установлены на Приморском шоссе. 

Ранее на Piter.TV: молодые люди нанесли запрещенную символику на здание станции "Проспект Просвещения". Надпись оперативно устранили, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: вандализм, репино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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