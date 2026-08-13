Неизвестные срубили вековые сосны в Репино

За такое варварское отношение к природе злоумышленников могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

На побережье Финского залива в Репино неизвестные погубили несколько вековых сосен. В частности, они срубили два дерева, чтобы сделать скамейки, остальные были повреждены топором, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

С возмутительной картиной столкнулась местная жительница. Женщина убрала хлам, оставшийся после вандалов. За такое варварское отношение к природе злоумышленников могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Их найдут с помощью камер видеонаблюдения, которые установлены на Приморском шоссе.

Ранее на Piter.TV: молодые люди нанесли запрещенную символику на здание станции "Проспект Просвещения". Надпись оперативно устранили, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)