Молодые люди нанесли запрещенную символику на здание станции "Проспект Просвещения"

Надпись оперативно устранили, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

В Петербурге полицейские задержали двоих молодых людей за вандализм в метрополитене. Они нанесли запрещенную символику на здание станции "Проспект Просвещения" в Выборгском районе, сообщили в МВД России.

Информация о произошедшем поступила правоохранителям утром 9 августа. На месте поймали 18-летних злоумышленников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Надпись оперативно устранили, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали рецидивиста за рекламу наркотиков на стенах домов.

Фото: Piter.TV