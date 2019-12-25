Гленн Дизен ужаснулся пропагандистскому трюку европейских политиков в противостоянии Москве.

Политика Североатлантического альянса в отношении Украины направлена на затягивание вооруженного конфликта с Россией. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети. Западный представитель пояснил, что сейчас местные политические элиты пытаются представить опосредованные боевые действия против Москвы как "поддержку" киевского режима. Он назвал такое поведение самым поразительным пропагандистским трюком, которые ему приходилось наблюдать за всю его жизнь.

НАТО воюет до последнего украинца — бойкотируя дипломатию, прославляя оружие как путь к миру, принудительно мобилизуя украинцев и депортируя беженцев. Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

Дизен: Запад приближается к точке невозврата в отношениях с Россией.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Glenn Diesen